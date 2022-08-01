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Селянина с метилэфедроном задержали в Тобольске

Происшествия, 19:41 01 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину с метилэфедроном задержала полиция в Тобольске. Как сообщает МО МВД России "Тобольский", общая масса наркотика составила 0,75 гр.

Внимание сотрудников ППС привлек мужчина, вышедший из лесного массива. При разговоре с полицейскими житель с. Ворогушино нервничал, поэтому было принято решение провести досмотр.

В присутствии понятых патрульные изъяли у мужчины полиэтиленовый пакетик с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что изъятое является метилэфедроном.

Подозреваемый признался, что приобрел наркотик через Интернет для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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# наркотики , Тобольск , уголовное дело

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