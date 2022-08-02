Тюменца задержали со ста граммами гашиша

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюмени 1994 г. р. задержали с полимерным свертком. В нем оказалось 100 гр. гашиша, сообщает региональное УМВД,

Молодой человек рассказал, что три месяца занимался распространением наркотиков. Приобретал их по интернету крупной партией, дома фасовал на разовые дозы и раскладывал в тайники на территории города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Попытка сбыта наркотических веществ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.