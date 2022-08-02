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Продавец восемь месяцев выносила украшения из ювелирного магазина

Происшествия, 13:41 02 августа 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Продавца ювелирного магазина в Ишиме задержали по подозрению в краже украшений, сообщает УМВД России по Тюменской области. Сумма ущерба составила более 250 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. "Присвоение или растрата".

Предприниматель во время ревизии обнаружил недостачу товара и обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую - местную жительницу 1984 года рождения.

Женщина работает в ювелирном магазине продавцом-консультантом. Установлено, что восемь месяцев она, используя доступ к товару, незаметно выносила в личных вещах ювелирные изделия. Кольца, цепи и серьги она сдавала в ломбарды, а деньги тратила на погашение микрозаймов.

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# Ишим , кража , уголовное дело , ювелирные изделия

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