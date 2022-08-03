Юные тобольские пианисты дадут концерт в сквере

vk.com/kultturizmtobolsk vk.com/kultturizmtobolsk

Учащиеся Тобольской Детской школы искусств им. А.А. Алябьева дадут концерт в зеленом сквере отделения развития дизайна и архитектуры школы (ул. Челюскинцев,1) 12 августа в 17 часов.

По информации городского департамента по культуре и туризму, живая музыка в исполнении юных пианистов зазвучит в рамках проекта "Летний музыкальный сезон". Своим мастерством зрителей будут радовать учащиеся класса преподавателя Тамары Шелободько. В репертуаре музыкантов – классические произведения великих русских композиторов и виртуозные пьесы современных авторов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.