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Юные тобольские пианисты дадут концерт в сквере

Общество, 09:40 03 августа 2022

vk.com/kultturizmtobolsk

Учащиеся Тобольской Детской школы искусств им. А.А. Алябьева дадут концерт в зеленом сквере отделения развития дизайна и архитектуры школы (ул. Челюскинцев,1) 12 августа в 17 часов.

По информации городского департамента по культуре и туризму, живая музыка в исполнении юных пианистов зазвучит в рамках проекта "Летний музыкальный сезон". Своим мастерством зрителей будут радовать учащиеся класса преподавателя Тамары Шелободько. В репертуаре музыкантов – классические произведения великих русских композиторов и виртуозные пьесы современных авторов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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