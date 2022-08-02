Дорожники начали капремонт моста через реку Мендеря на трассе Р-254

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 36 километре федеральной трассы Р-254 "Иртыш", пролегающей от Челябинска до Новосибирска через Курган и Омск, введено реверсивное движение.

Здесь, сообщает ФКУ Упрдор "Южный Урал", начаты работы по капитальному ремонту моста через реку Мендеря. Временный объезд расположен слева от моста. Протяженность однополосной дороги составляет 250 метров. На этом участке дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют движение транспорта по объездной дороге.

Автомобилистам необходимо принять во внимание данное ограничение и учитывать информацию при планировании своего маршрута. Ремонтные работы продлятся до 20 ноября 2022 года.