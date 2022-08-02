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Участники спецоперации поблагодарили тюменцев за поддержку

Общество, 15:42 02 августа 2022

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменские росгвардейцы, участвующие в спецоперации, поблагодарили за поддержку и записали видеообращение к землякам, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

"Спасибо вам огромное за оказанную заботу, внимание и поддержку! Очень приятно, что за тысячи километров у нас есть надёжные друзья. Уверены, с вашей поддержкой поставленные задачи будут обязательно выполнены, победа будет за нами", – сказано в видеописьме.

Ранее учащиеся и их родители, а также педагогические коллективы собрали и отправили сотни писем и детских рисунков, более 200 коробок подарков для бойцов Росгвардии, выполняющих служебно-боевые задачи на Донбассе. В ближайшее время видеообращение спецназовцев передадут всем участникам акций.

Напомним, в регионе формируют три спецподразделения контрактников. Это отдельный инженерный батальон "Тобол", подразделение снайперов "Тайга" и дивизион "Сибирь". Заявления принимают в военном комиссариате Тюменской области. Подробности по телефону: 8 (3452) 79-19-05.

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# Росгвардия , служба по контракту

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