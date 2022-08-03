Для тюменцев проведут первый открытый отбор на "Шоу коротких историй"

| Фото: группа "Шоу коротких историй" во ВКонтакте | Фото: группа "Шоу коротких историй" во ВКонтакте

Первый отбор на "Шоу коротких историй" в формате "Свободный микрофон" проведут для тюменцев в мультицентре "Контора пароходства" 4 августа в 19 часов.

Новый формат придумали для того, чтобы познакомить большое количество людей со сторителлингом, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта Алексей Голомолзин.

"Раньше нам присылали заявки с историями, мы проводили собеседования и решали брать в шоу человека или нет. Сейчас мы придумали другой формат. Все для того, чтобы люди поверили в себя, в то, что они могут делиться своими рассказами на сцене, что это навык, который можно наработать", – поделился Алексей Голомолзин.

Прийти на "Свободный микрофон" может любой желающий в возрасте от 16 лет. Организаторы ждут от участников истории от трех до пяти минут. После каждого выступления создатели проекта дадут обратную связь гостям, а также расскажут, как создаются искренние и запоминающиеся истории. В завершение отбора пройдет голосование, где выберут тех, кто пройдет дальше в "Шоу коротких историй".

"Это будет не как, например, в КВН, где сидит жюри и выставляет оценки. Просто мы посмотрим на человека, его выступление, обратим внимание на комментарии зрителей, на их реакцию и поймем, что история вызвала отклик или, наоборот, ее нужно доработать. Но при этом, если понимаем, что участник сможет быстро "добить" историю, то он тоже сможет пройти отбор", - добавил автор проекта.

Регистрация на "Свободный микрофон" доступна по ссылке. Вход бесплатный. "Шоу коротких историй" пройдет в Тюмени 24 августа.

Виктория Макарова