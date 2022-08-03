200 жителей Тюменской области прикрепились к поликлиникам онлайн с 29 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Более 140 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Иртыш в Уватском районе

Более 200 человек прикрепились к поликлиникам онлайн через сервис, который работает в Тюменской области с 29 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

Выбрать медицинскую организацию можно Госуслугах. На портале есть опция "Прикрепиться к поликлинике". Пользователю необходимо проверить данные паспорта и полиса ОМС, указать телефон, адрес и почту, выбрать подходящее медучреждение.

Те же действия нужно совершить при смене поликлиники, но делать это можно не чаще одного раза в год. Исключение — переезд или ликвидация страховой компании.