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200 жителей Тюменской области прикрепились к поликлиникам онлайн с 29 июня

Общество, 12:26 03 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 200 человек прикрепились к поликлиникам онлайн через сервис, который работает в Тюменской области с 29 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

Выбрать медицинскую организацию можно Госуслугах. На портале есть опция "Прикрепиться к поликлинике". Пользователю необходимо проверить данные паспорта и полиса ОМС, указать телефон, адрес и почту, выбрать подходящее медучреждение.

Те же действия нужно совершить при смене поликлиники, но делать это можно не чаще одного раза в год. Исключение — переезд или ликвидация страховой компании.

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# госуслуги , здравоохранение

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