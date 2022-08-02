Новые аттракционы появятся на Цветном бульваре в Тюмени
Прокатиться на новом автодроме с жесткой крышей с 14 машинами итальянского производства могут тюменцы в парке аттракционов на Цветном бульваре.
"На бульваре поставили пять лавочек российского производства в виде фотозон, после зимы заменили аттракцион "Вальс". Все аттракционы работают", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель гендиректора парка культуры и отдыха Альберт Тагиров.
В будущем парк пополнится еще одним аттракционом. Его должны привезти из Европы. "Пусть это будет небольшим секретом. Это будет шикарный аттракцион, таких в России мало. Надеюсь, установим его к Новому году", - заключил Альберт Тагиров.
Инна Пахомова