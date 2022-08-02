  • 2 августа 20222.08.2022вторник
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Новые аттракционы появятся на Цветном бульваре в Тюмени

Общество, 18:04 02 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прокатиться на новом автодроме с жесткой крышей с 14 машинами итальянского производства могут тюменцы в парке аттракционов на Цветном бульваре.

"На бульваре поставили пять лавочек российского производства в виде фотозон, после зимы заменили аттракцион "Вальс". Все аттракционы работают", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель гендиректора парка культуры и отдыха Альберт Тагиров.

В будущем парк пополнится еще одним аттракционом. Его должны привезти из Европы. "Пусть это будет небольшим секретом. Это будет шикарный аттракцион, таких в России мало. Надеюсь, установим его к Новому году", - заключил Альберт Тагиров.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аттракционы , Цветной бульвар

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:26 02.08.2022В Тюмени из-за профилактических работ возможны сбои телевещания
18:10 02.08.2022Стелу в честь ВДВ России установили в Ишиме
18:04 02.08.2022Новые аттракционы появятся на Цветном бульваре в Тюмени
17:54 02.08.20223 августа - события дня