Новые аттракционы появятся на Цветном бульваре в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прокатиться на новом автодроме с жесткой крышей с 14 машинами итальянского производства могут тюменцы в парке аттракционов на Цветном бульваре.

"На бульваре поставили пять лавочек российского производства в виде фотозон, после зимы заменили аттракцион "Вальс". Все аттракционы работают", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель гендиректора парка культуры и отдыха Альберт Тагиров.

В будущем парк пополнится еще одним аттракционом. Его должны привезти из Европы. "Пусть это будет небольшим секретом. Это будет шикарный аттракцион, таких в России мало. Надеюсь, установим его к Новому году", - заключил Альберт Тагиров.

Инна Пахомова