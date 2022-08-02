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В Тюменской области растут выплаты единовременных пособий при рождении ребенка

Экономика, 16:26 02 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

114,04 млн рублей единовременных пособий при рождении ребенка выплатило Тюменское отделение Фонда социального страхования за первое полугодие 2022 года, за аналогичный период 2021 года выплаты составили 113,9 млн рублей, сообщает пресс-служба фонда.

На ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2022 году выплаты составили 970,32 млн рублей, в первом полугодии 2021 года - 934,4 млн рублей.

В Тюменской области также наблюдается рост выплат на пособия по беременности и родам. В 2022 году они составили 714,4 млн рублей, в 2021 году - 701,3 млн рублей.

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# единовременные выплаты , пособия , фонд социального страхования

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