Более 12 тысяч тонн гуманитарной помощи отправила ЛДНР и освобожденным территориям “Единая Россия”

| Фото: Тюменское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: Тюменское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

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60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями "Единой России". На Донбассе и территориях работает уже 37 гуманитарных центров партии, сообщает пресс-служба тюменского отделения политического объединения.

"15 из 37 центров действуют в ДНР, 10 — в ЛНР, 3 — в Харьковской области, 8 — в Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР — Дмитрий Саблин; за ЛНР — Виктор Водолацкий; за Харьковской областью — Артем Туров; за Херсоном — Игорь Кастюкевич; за Запорожьем — Артем Бичаев. Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии", — рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он отметил также, что в Северодонецке, Купянске и Мариуполе установлено телемедицинское оборудование. Помимо этого собрано более 150 тыс. книг. Также партия обеспечивает школы и оборудованием, и литературой.

Отдельное внимание уделено поддержке и досугу детей "Единая Россия". Открыты детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске. К 1 сентября на Донбассе откроется не менее трех кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

В волонтерской работе на Донбассе и освобожденных территориях приняло участие уже более тысячи добровольцев "Молодой гвардии" и Волонтерской роты. Кроме того, МГЕР открыла представительства организации в народных республиках.

"Единая Россия" продолжает помогать и беженцам в 647 ПВР в 59 регионах. Там находятся 33 тыс. вынужденных переселенцев из ЛДНР.

Андрей Турчак также отметил, что с начала СВО "Единая Россия" собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости, а также — на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

Отметим, первый и самый большой центр помощи "Единая Россия" открыла 24 марта в бывшем супермаркете "Метро" в Мариуполе. В городе работает уже 10 таких мест. Здесь организована раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Ежедневно через все центры помощи в Мариуполе проходит около 10 тыс. человек.

Руководитель регионального исполкома "Единой России" и волонтерского центра партии Ольга Швецова отметила, что при участии отделения партии отправили 10 фур с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

К сбору необходимого подключилось множество организаций, коллективов, жители области. Также финансовые средства перечислили члены президиума регионального политсовета партии, члены фракции "Единой России" Тюменской областной думы и представительных органов власти и партийцы местных отделений.

Кроме того, в мае на заседании Тюменской областной думы приняли решение об оказании гуманитарной помощи городу Краснодону и Краснодонскому району ЛНР, а в июне глава региона, член Высшего совета партии Александр Моор и глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве. Тюменская область помогает учреждениям и предприятиям ЛНР в восстановлении экономики, инфраструктуры и мирного уклада жизни.