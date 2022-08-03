Предприниматель из Нижнетавдинского района изготавливает кружки-обереги скандинавских народов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Деревянные кружки-обереги, игрушки, сувениры, украшения изготавливает семья Кустовых из Нижнетавдинского района Тюменской области. Заниматься ремеслом мастер начал 11 лет назад, последние годы уделяет этому занятию больше времени.

"Нравится работать с деревом, с тем, что есть под руками. Попадаются капа и сувель (наросты на соснах, липах, березах) интересной структуры и необычной формы. Никакие африканские деревья не сравнятся с нашей березой, липой, ольхой", - добавил Сергей Кустов.

По его словам, деревянные изделия помогают восстановить потраченные за день силы. Мастер работает и под заказ.

"Часто заказывают национальные финно-угорские кружки — куксы, благодаря своей лёгкости, практичности и внешнему виду они стали популярны среди туристов, бушкрафтеров и выживальщиков. В Финляндии по традиции куксу дарят новорождённому, она символизирует привязанность к определенному племени, роду, так как изготавливается из прикорневой части дерева. Кукса - это часть национального костюма, носится с ножом на боку, является оберегом и приносит удачу", - пояснил Сергей Кустов.

Производство деревянных изделий - кропотливая и сложная работа. Готовые варятся в соленой воде 10-12 часов, а затем 15 минут вымачиваются в льняном масле.

"Масло полимеризуется и за счет этого получается крепкое, прочное и долговечное изделие, которое можно использовать в быту, мыть в горячей воде. На изготовление деревянных ваз уходят месяцы", - отметил Сергей Кустов.

Его работы можно увидеть в торговых центрах Тюмени, а приобрести в сувенирных киосках в Челябинске, Томске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Новом Уренгое и других городах.

"Много путешествую и часто у людей вижу свою продукцию, ее легко узнать, потому что у меня есть свой логотип. На каждом изделии нанесена надпись нашей студии "Виряз", - сообщил Сергей.

Ирина Шемякина