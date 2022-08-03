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Более 140 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Иртыш в Уватском районе

Экономика, 13:35 03 августа 2022

t.me/VI_Elizarov | Фото: t.me/VI_Elizarov

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Более 140 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Иртыш в Уватском районе. Молодь является потомством собственного ремонтно-маточного стада, для которого в 2021 году Центр авкакультуры приобрел 49 взрослых особей обской популяции.

Через две недели в реку выпустят вторую партию молодняка краснокнижной рыбы, а в целом в 2022 году – 300 тысяч мальков, сообщил в своем Telegram-канале глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

По его словам, выпуск молоди осетра в районе проведен впервые. Вес рыбы, который имеет огромное значение для пополнения популяции, составляет более трех граммов. Такие мальки жизнеспособны.

Выпуск водных биологических ресурсов проводится в рамках государственных программ по компенсации ущерба, нанесенного деятельностью различных компаний окружающей среде.

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# зарыбление , осетр , рыба , сибирский осетр , Уватский район

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