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Книгообменник с классикой и историческими романами открылся в Ленинской организации ВОИ в Тюмени

Общество, 17:31 03 августа 2022

Филиал ГАУК ТОНБ "Специальная библиотека для слепых" ВКонтакте | Фото: Филиал ГАУК ТОНБ "Специальная библиотека для слепых" ВКонтакте

Книгообменник с классикой и историческими романами открылся в Ленинской организации Всероссийского общества инвалидов в Тюмени. Специальная библиотека для слепых предоставила первые книги, среди которых есть и произведения тюменских писателей, поэтов, сообщает организация.

"В свободном доступе есть русская и зарубежная классика, исторические романы, детективы. Любую понравившуюся книгу можно оставить себе или передать другу, нет строгого требования вернуть её, как в библиотеке", - говорится в сообщении.

Филиал ГАУК ТОНБ "Специальная библиотека для слепых" ВКонтакте | Фото: Филиал ГАУК ТОНБ "Специальная библиотека для слепых" ВКонтакте

Так библиотекари популяризуют чтение, надеясь, что читатель любого возраста сможет найти себе книгу по душе. Это уже второй книгообменник, первый был открыт в июле в Калининской окружной организации ВОИ. Библиотекари готовы не только организовать и регулярно пополнять обменник, но и проводить встречи с книгочеями.

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# книжный обменник , люди с ограниченными возможностями здоровья , чтение

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