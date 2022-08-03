Фильмы про животных и драмы покажут в кинотеатре на крыше в Тюмени

| Фото: группа "Gorkiy Cinema" ВКонтакте | Фото: группа "Gorkiy Cinema" ВКонтакте

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Серию кинопоказов проведет в Тюмени кинотеатр на крыше Gorkiy Cinema (ул. Максима Горького, 48а) с 4 по 7 августа. В зависимости от тематики вечера гости сами смогут выбрать фильм, сообщили в агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

4 августа покажут фильмы о животных, 5 августа ждут любителей работ кинорежиссера Уэса Андерсена. На 6 августа запланирован показ драматического кино, темой фильмов 7 августа станут танцы.

Зрителей также ждут музыка, DJ-сеты и живое исполнение, увлекательные сюжеты и приятная атмосфера. Начало мероприятий - в 21 час.