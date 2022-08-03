Агрохолдинг "Юбилейный" в Тюменской области инвестировал 170 млн рублей в новую площадку для хранения зерна

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

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Более 170 млн рублей инвестирует ишимский агрохолдинг "Юбилейный" в строительство и оснащение новой площадки в Викуловском районе для хранения зерновых культур. Объект появится в окрестностях пос. Коточиги.

По информации пресс-службы агрохолдинга, ведется асфальтирование на площади 13,5 тыс. кв. метров – это сама территория и подъездной путь к ней, примыкающий к дороге общего пользования. Забиты сваи под строительство двух ангаров для хранения семян общей площадью 3000 кв. метров, заложены фундаменты под административно-бытовой корпус, весовое хозяйство, растворный узел и нефтебазу. Строительство площадки завершат в сентябре 2022 года.

Агрохолдинг "Юбилейный" ведет плановую работу по наращивают земельного фонда, открытию новых производственных площадей. На сегодняшний день в пользовании предприятия находятся 93 тыс. га, что составляет 13,6% от всех земель Тюменской области. В планах агрохолдинга к 2025 году расшириться до 120 тыс. га.

"Мы расширяем наши обрабатываемые земли, в первую очередь, чтобы обеспечить зерновым сырьем действующие предприятия – завод по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб" мощностью 120 тысяч тонн зерна в год и племзавод "Юбилейный", ежегодно перерабатывающий 65 тысяч тонн на комбикорм для свинопоголовья. Высока вероятность, что в скором времени в агрохолдинге появится новое направление, заточенное на переработку зернобобовых, поэтому потребности в сырье будут еще выше", - рассказал генеральный директор агрохолдинга Сергей Мамонтов.

Анжела Лебедева