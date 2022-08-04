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Международная медиаэкспедиция "Победа в наших сердцах" сделает остановку в Тобольске и Тюмени

Общество, 08:54 04 августа 2022

центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" | Фото: центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"

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Международная медиаэкспедиция "Победа в наших сердцах" остановится в Тобольске и Тюмени 7 и 8 августа, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

По улицам двух городов Тюменской области проедут колонны, в которые включены более пяти раритетных автомобилей ГАЗ М-20 "Победа". 7 августа медиаэкспедиция прибудет в Тобольск, где вместе с местными активистами пройдет возложение цветов к мемориалу "Вечный огонь" и беседа с представителями администрации, ветеранских организаций и курсантов СГ ДПВС и "Юнармии".

8 августа в Тюмени организаторы встретятся с курсантами специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и участниками военно-патриотического движения "Юнармия", на которой поговорят о вкладе северной части России в Победу в Великой Отечественной войне, а также обсудят проекты патриотической направленности. Далее колонна направится к мемориалу "Историческая площадь" для возложения цветов. Финалом станет выставка ретроавтомобилей, которая откроется у "Конторы пароходства" в 13 часов.

Экспедиция стартует из Ханты-Мансийского автономного округа и завершит свой путь в Бресте. Инициатива реализуется в рамках проекта "Север для Победы. Каждый для дела мира", который направлен на сохранение и распространение исторической правды о Второй мировой войне, а также на развитие международного гуманитарного сотрудничества.

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# ретроавтомобили , экспедиция

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