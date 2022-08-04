Тюменцев научат плести браслеты и вязать игрушки на фестивале фермерской еды "СВОЁ"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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20 мастер-классов подготовили для гостей фестиваля фермерской еды "СВОЁ", который пройдет на площади 400-летия Тюмени 6 и 7 августа. Желающие смогут смастерить изделия из стекла, керамики, бересты, бумажной лозы и дерева, сообщает администрация города.

Умельцы предложат горожанам сплести браслеты из бисера и бусин, сшить джинсовые сумки и народные куклы, слепить из полимерной глины фигурки, связать игрушки, изготовить открытки. Также пройдут мастер-классы по валянию и ткачеству, плетению из джута и на коклюшках.

Напомним, фестиваль "СВОЁ" с успехом проходит с 2017 года. География события охватила 12 крупных регионов страны и пять федеральных округов России: от Центрального до Дальневосточного. Фестиваль фермерской еды приезжал в Москву, подмосковное Архангельское, Тулу, Ижевск, Великий Новгород, Барнаул, Гатчину, этнографический парк-музей "Этномир" в Калужской области, Чебоксары, Орел, Курск, Улан-Удэ и Пермь.