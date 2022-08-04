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Экскурсию "Земля победителей" проведут в историческом парке Тюмени ко Дню области

Общество, 10:45 04 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "Земля победителей" пройдет в историческом парке "Россия — моя история" в Тюмени, в преддверии Дня области, 12 июля.

"Это будет интересно тем, кто интересуется краеведением, гостям города, всем, кто хочет узнать историю с академической точки зрения. Понимаю, что через развлекательный мотив историю области отразят на многих площадках. Мы же хотим предложить более строгую версию истории. Наши квалифицированные специалисты готовы ответить на вопросы, поделиться фактами", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель парка "Россия — моя история" Данил Шарохин.

По его словам, название "Земля победителей" дано экскурсии неслучайно. Часть будет посвящена Тюмени как городу трудовой доблести.

Информация о времени проведения появится в сообществе исторического парка "Россия — моя история" во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова

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# исторический парк «Россия - моя история» , экскурсия

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