Ресторатор Амина Фатуллаева проведет для тюменцев семинар по повышению среднего чека

| Фото: Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Третий образовательный семинар проекта "Открываем область заново" пройдет с 9 по 11 августа. Его проведет ресторатор, эксперт-консультант, владелец консалтинговой компании AF, обладатель четырех наград BRAVO за достижения в бизнесе Амина Фатуллаева, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Спикер обсудит с участниками темы: от открытия до профессионального управления заведением общественного питания; организация аудита своими руками; повышение среднего чека объектов сферы гостеприимства.

Семинар пройдет в Деловом доме "Сретенский" Ялуторовска (ул. Ленина, 28) 9 августа, начало в 14 часов. 10 августа, в 14 часов - в Ишиме, мультицентр "Моя территория" (ул. Ленина, 7). В Тобольске, мультицентр "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) 11 августа, начало в 10 часов.

"Программа практического обучения направлена на увеличение ключевых финансовых показателей, проработку меню, оптимизацию затрат, эффективную работу с командой и выход на рентабельность в условиях текущего времени", - говорят организаторы.

Зарегистрироваться необходимо предварительно по ссылке.