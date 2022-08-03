Более 120 спортсменов соберет Кубок России по дзюдо среди слабослышащих

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Более 120 спортсменов 2004 года рождения из 21 субъекта РФ поборются за победу на Кубке России по дзюдо среди слабослышащих спортсменов в ЦОП "Тюмень-дзюдо" Тюмени 4 и 5 августа. Событие пройдет в областной столице впервые, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменскую область представят четыре дзюдоиста: Софи Егиазарян (до 48 кг); Виктория Ананьева (до 57 кг); Севак Манукян (до 66 кг): Андрей Пальянов (до 73 кг).

Церемония открытия – 4 августа в 16 часов 40 минут. Время начала поединков уточняется. 5 августа в 10 часов стартуют соревнования. Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.