  • 3 августа 20223.08.2022среда
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 120 спортсменов соберет Кубок России по дзюдо среди слабослышащих

Спорт, 17:27 03 августа 2022

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Более 120 спортсменов 2004 года рождения из 21 субъекта РФ поборются за победу на Кубке России по дзюдо среди слабослышащих спортсменов в ЦОП "Тюмень-дзюдо" Тюмени 4 и 5 августа. Событие пройдет в областной столице впервые, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменскую область представят четыре дзюдоиста: Софи Егиазарян (до 48 кг); Виктория Ананьева (до 57 кг); Севак Манукян (до 66 кг): Андрей Пальянов (до 73 кг).

Церемония открытия – 4 августа в 16 часов 40 минут. Время начала поединков уточняется. 5 августа в 10 часов стартуют соревнования. Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 03.08.2022Более 120 спортсменов соберет Кубок России по дзюдо среди слабослышащих
16:46 03.08.2022Иван Якимушкин и Денис Спицов примут участие в чемпионате Тюменской области по лыжным гонкам
16:27 03.08.2022Тюменка Алена Осинцева стала чемпионкой России по пожарно-прикладному спорту
19:42 02.08.2022Тюменские спортсмены с ОВЗ завоевали медали чемпионата России по триатлону