Жителя Тюменской области подозревают в убийстве тещи

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ "Убийство" возбудили в отношении 43-летнего жителя Тюмени. Мужчину подозревают в расправе над тещей.

Трагедия произошла днем 2 августа. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области, около 15 часов мужчина приехал в одно из сел Ярковского района, чтобы помирится с женой, которая находилась в гостях у своей матери. Не застав супругу, он начал употреблять спиртное в компании тещи.

"В какой-то момент мужчина решил убить ее. Подозреваемый ударил ее ножом, женщина скончалась на месте. После мужчина скрылся, но вскоре его задержали сотрудники полиции. В ходе допроса он признался в содеянном и подробно рассказал о произошедшем", – сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Следователи собирают доказательства. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.