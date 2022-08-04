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Более 70 тонн смородины в сезон планирует собирать предприниматель из Тобольского района

Экономика, 15:14 04 августа 2022

vk.com/greentob | Фото: vk.com/greentob

Более 70 т смородины в сезон планирует собирать предприниматель Алексей Михайлов из Тобольского района. Инвестиционный проект по созданию плодопитомника он реализует шестой год. Сейчас на его ягодной плантации более 15 тыс. кустов смородины. К ним в 2022 году добавил шесть сортов жимолости, черноплодную рябину, малину и клубнику, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

"Для наших селян предприниматель создает сезонные рабочие места. Дальше потребуются постоянные: ягоду нужно перерабатывать и сбывать. Как организовать процесс, обсудили вместе. Рекомендовал Алексею Михайлову обратиться в наш инвестиционный офис. Там ему, как и любому, кто захочет начать бизнес, окажут поддержку", - подчеркнул глава района.

Он также отметил, что смородина лучше всего растет в Сибири. Ягода экологически чистая, для подкормки растений используется биогумус.

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# инвестиционный проект , смородина , Тобольский район

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