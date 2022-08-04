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От 11 до 18 лет тюрьмы получили участники террористической ячейки в Тюменской области

Общество, 18:35 04 августа 2022

объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области | Фото: объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области

Приговор 10 участникам террористической ячейки организации, которая запрещена на территории России, оглашен в Тюмени. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области 4 августа.

Группировка вела работу по материальному и техническому обеспечению организации. Её лидеры распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, проводили собрания, на которых вербовали в свои ряды новых членов из местных мусульман, говорится в сообщении.

Подсудимые занимались антиконституционной деятельностью, направленной на свержение насильственным путем действующей власти, основанной на доктрине создания так называемого "всемирного халифата" и разрушении институтов светского общества.

Задержали участников ячейки оперативники РУ ФСБ по Тюменской области в ноябре 2019 года. Центральный окружной военный суд приговорил обвиняемых к заключению на сроки от 11 до 18 лет. Часть наказания осуждённые будут отбывать в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима. Также суд лишил двух участников запрещённой организации военного и специального звания.

Приговор в законную силу не вступил.

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# РУФСБ России по Тюменской области , суд

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