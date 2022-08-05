Жители Тюменской области заключили 370 соцконтрактов на 50 млн рублей
Более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей заключено в Тюменской области с начала 2022 года. С 1 июля можно получить увеличенный размер выплат по социальному контракту. Ее размер составляет не 250 тысяч, а 350 тысяч рублей на открытие бизнеса. 200 тысяч рублей - на развитие подсобного хозяйства, что больше на 100 тысяч.
По информации регионального департамента социального развития, принять участие в программе могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, если их среднедушевой доход за три последних календарных месяца перед месяцем обращения не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Тюменской области. На сегодня - это 15 тыс. 172 рубля. Желающие могут пройти обучение в центре "Мой бизнес". Узнать подробнее об образовательных мероприятиях и услугах по телефону (3452) 53-40-00, доб. 1093.
Напомним: в 2022 году доходы граждан, потерявших работу с 1 марта и признанных безработными на момент обращения, не учитываются.
Подать заявление на социальный контракт можно через МФЦ, портал государственных услуг или органы социальной защиты населения по месту жительства). Дополнительная информация по телефону: 8-800-100-1290.