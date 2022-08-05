Жители Тюменской области заключили 370 соцконтрактов на 50 млн рублей

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей заключено в Тюменской области с начала 2022 года. С 1 июля можно получить увеличенный размер выплат по социальному контракту. Ее размер составляет не 250 тысяч, а 350 тысяч рублей на открытие бизнеса. 200 тысяч рублей - на развитие подсобного хозяйства, что больше на 100 тысяч.

По информации регионального департамента социального развития, принять участие в программе могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, если их среднедушевой доход за три последних календарных месяца перед месяцем обращения не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Тюменской области. На сегодня - это 15 тыс. 172 рубля. Желающие могут пройти обучение в центре "Мой бизнес". Узнать подробнее об образовательных мероприятиях и услугах по телефону (3452) 53-40-00, доб. 1093.

Напомним: в 2022 году доходы граждан, потерявших работу с 1 марта и признанных безработными на момент обращения, не учитываются.

Подать заявление на социальный контракт можно через МФЦ, портал государственных услуг или органы социальной защиты населения по месту жительства). Дополнительная информация по телефону: 8-800-100-1290.