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Тюменцы чаще тратят деньги на непродовольственные товары, чем на продукты

Общество, 12:36 06 августа 2022

www.asi.org.ru | Фото: www.asi.org.ru

193 млрд 162 млн рублей потратили жители Тюменской области в магазинах за первые пять месяцев 2022 года. При этом пик шопинга пришелся на март, а в апреле и мае он вернулся на уровень февраля, пишет "Вслух.ру".

Жители региона чаще покупают непродовольственные товары. На них потрачено 100 млрд 463 млн рублей, тогда как на продовольственные - 92 млрд 966 млн рублей.

В 2021 году оборот розничной торговли в Тюменской области составил 178 млрд 460 млн рублей. При этом свыше 83 млрд пришлось на продовольственные товары, еще 95 млрд 460 млн рублей — на непродовольственную продукцию.

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