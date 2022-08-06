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Юных тюменцев приглашают в медиашколу РДШ

Общество, 15:31 06 августа 2022

мультицентр «Моя территория» Тобольск | Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск

Присоединиться к осеннему этапу проекта "Медиашкола РДШ" предлагают школьникам Тюменской области. Ребят ждет образовательный курс по пяти направлениям: телевидение, радио, медиацентры, фотошкола, школа полиграфического дизайна.

Как сообщили в региональном отделении Российского движения школьников, обучать детей будут эксперты в области медиа. С 3 сентября каждый день в группе "РДШ Медиа" всоциальной сети "ВКонтакте" будут публиковаться видеоуроки. Посмотреть их можно в любое время.

"Самые смелые смогут принять участие в осенней МедиаБитве. Ее победители получат призы для создания своих медиапроектов - ноутбуки, фотоаппараты, графические планшеты и многое другое. Также ребята поборются за путевку во всероссйиский детский центр "Смена", - сообщили организаторы.

Заявки на участие в осеннем этапе проекта "Медиашкола РДШ" принимаются до 18 сентября на сайте рдш.рф.

Любовь Голышева

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# медиашкола , Российское движение школьников

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