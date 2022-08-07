  • 7 августа 20227.08.2022воскресенье
  • В Тюмени 25..27 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Эндокринные хирурги ОКБ №1 работают в новом формате

Общество, 15:46 07 августа 2022

ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

С 8 до 25 увеличен коечный фонд хирургического отделения Тюменской ОКБ No1. С середины лета второе отделение работает в корпусе No1 на ул. Котовского в Тюмени.

Расширение дало возможность госпитализировать больше пациентов, а значит - проводить еще больше операций, считает заведующий отделением No2 Максим Никулин.

Хирурги отмечают рост выявленных заболеваний эндокринной системы у жителей Тюменской области. Своевременность установления диагнозов связана с доступностью и хорошим

качеством диагностики в медицинских организациях региона.

Самая распространенная причина оперативного вмешательства у пациентов - патология щитовидной железы. По статистике таким болезням женщины подвержены в четыре раза чаще,

чем представители сильного пола.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ОКБ №1

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 07.08.2022Уборка ранних овощей началась на полях Упоровского района
15:46 07.08.2022Эндокринные хирурги ОКБ №1 работают в новом формате
15:00 07.08.2022Почти на 70 % выполнили план заготовки сена в Сорокинском районе
13:44 07.08.2022Читки пьес петербургских драматургов пройдут в тюменском "Космосе"