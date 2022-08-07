Эндокринные хирурги ОКБ №1 работают в новом формате

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

С 8 до 25 увеличен коечный фонд хирургического отделения Тюменской ОКБ No1. С середины лета второе отделение работает в корпусе No1 на ул. Котовского в Тюмени.

Расширение дало возможность госпитализировать больше пациентов, а значит - проводить еще больше операций, считает заведующий отделением No2 Максим Никулин.

Хирурги отмечают рост выявленных заболеваний эндокринной системы у жителей Тюменской области. Своевременность установления диагнозов связана с доступностью и хорошим

качеством диагностики в медицинских организациях региона.

Самая распространенная причина оперативного вмешательства у пациентов - патология щитовидной железы. По статистике таким болезням женщины подвержены в четыре раза чаще,

чем представители сильного пола.