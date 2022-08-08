Александр Моор сел за руль "Победы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С участниками международной медиаэкспедиции "Победа в наших сердцах" встретился губернатор Тюменской области Александр Моор, который сел за руль ГАЗ-20 "Победа".

"Ребята делают большое дело. В нашем меняющемся мире не боятся громко заявлять о своей патриотической позиции. Это реальный шаг к тому, чтобы люди воспринимали историю в ее подлинном виде, чтобы антигерои не становились героями", - написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона протестировал один из пяти автомобилей участников экспедиции. По его словам, двигатель "Победы" 1955 года выпуска работает как часы. В восстановление своих ретроавтомобилей их владельцы вложили немало сил и денег. Сейчас ГАЗ-20 на ходу и готовы к длительной поездке.

Напомним, международная медиаэкпедиция стартовала в Ханты-Мансийске 6 августа. Уже 7 августа участники автопробега проехали по улицам Тобольска, а в понедельник прибыли в Тюмень, где на Исторической площади возложили цветы к мемориалу. Медиаволонтеры посетят города УФО, а финальной точкой маршрута станет Брест Республики Белоруссия.