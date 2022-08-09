325 тысяч рублей штрафа заплатит чиновница из Ялуторовска за служебный подлог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

325 тысяч рублей штрафа заплатит чиновница Роспотребнадзора за служебный подлог. Кроме того, по решению Ялуторовского районного суда ей запрещено работать в госорганах в течение двух лет и шести месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Осужденная, будучи ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Роспотребнадзора в Заводоуковском, Упоровском и Юргинском районах, проводила проверки соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей и, чтобы получить премию, искусственно завысила показатели своей работы.

Зная о том, что один индивидуальный предприниматель в ялуторовском торговом центре "Пятница" временно не работал, специалист предложила ему незаконную сделку. В фальшивый акт санитарно-эпидемиологического обследования внесла ложные сведения о выявленных нарушениях. Якобы у коммерсанта отсутствовал журнал фиксации температуры работников, дезинфицирующее средство и было недостаточно санитарных масок, перчаток.

В итоге по судебному решению коммерсанта обязали приостановить работу. Предприниматель понес убытки и, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы, где изложил свою версию событий.