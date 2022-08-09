325 тысяч рублей штрафа заплатит чиновница из Ялуторовска за служебный подлог
325 тысяч рублей штрафа заплатит чиновница Роспотребнадзора за служебный подлог. Кроме того, по решению Ялуторовского районного суда ей запрещено работать в госорганах в течение двух лет и шести месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Осужденная, будучи ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Роспотребнадзора в Заводоуковском, Упоровском и Юргинском районах, проводила проверки соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей и, чтобы получить премию, искусственно завысила показатели своей работы.
Зная о том, что один индивидуальный предприниматель в ялуторовском торговом центре "Пятница" временно не работал, специалист предложила ему незаконную сделку. В фальшивый акт санитарно-эпидемиологического обследования внесла ложные сведения о выявленных нарушениях. Якобы у коммерсанта отсутствовал журнал фиксации температуры работников, дезинфицирующее средство и было недостаточно санитарных масок, перчаток.
В итоге по судебному решению коммерсанта обязали приостановить работу. Предприниматель понес убытки и, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы, где изложил свою версию событий.