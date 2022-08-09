15 кустов мака вырастила на своем огороде жительница Тюменской области

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Жительницу Ишимского района, вырастившую на своем участке 15 кустов наркосодержащего мака, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что ранее судимая подозреваемая в д. Первотроицк выращивала мак общей массой более 250 граммов.

Сотрудникам полиции женщина пояснила, что культивировала запрещенные растения для личного употребления. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.