В Тюмени пять автобусных маршрутов 14 августа будут работать по будничному расписанию

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Маршруты № 2, 14, 52, 79, 96 будут работать по расписанию будних дней в День Тюменской области, 14 августа. Изменения связаны с проведением авиашоу "В гостях у ЮТэйр" на аэродроме Плеханово, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.