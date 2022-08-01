Эксперт: система образования требует постоянного совершенствования и тонкой настройки

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Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей! Именно этим принципом советует руководствоваться директор Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ, кандидат экономических наук Азамат Тлисов при выборе системы образования.

Система образования, по его словам, постоянно развивающаяся и совершенствующаяся среда, формирующая и поддерживающая фундаментальные основы государства, включенная в решение важнейших задач общества.

"Динамично меняющийся мир, международная конкуренция за человеческий капитал, как основной ресурс в постиндустриальном мире, требует постоянного совершенствования системы образования и тонкой настройки его на решения задач, которые ставит время , - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Это вопросы глобального лидерства, обороноспособности страны, кадрового и научного-технологического обеспечения развития экономики".

В свое время, следуя идее открытости образования, расширения границ и повышения академической мобильности как ученых и преподавателей, так и студентов наша страна приняла решение о вхождения в болонскую систему, что должно было открывать определенные дополнительные возможности для отечественного образования.

"Вместе с тем мы должны констатировать, что заимствованная модель имеет определенные ограничения в нашей отечественной интерпретации, - отметил Азамат Тлисов. - А в условиях, когда европейские страны, фактически в одностороннем порядке отказались от своих обязательств в рамках болонской системы в отношении нашей страны, делает эту модель, еще менее интересной с точки зрения прямого следования".

Минобрнауки осенью внесет на рассмотрение в Госдуму предложения о формате новой национальной системы высшего образования, которая придет на смену дискредитировавшей себя Болонской.