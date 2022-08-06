Хиросима и Нагасаки развязали руки военным преступлениям Пентагона, считает эксперт

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Вслед за жителями Хиросимы и Нагасаки, Кореи и Вьетнама, Ирака, Афганистана, Югославии, Ливии и Сирии, погибшими из-за безнаказанности американского милитаризма, сегодня гибнут жители Донецка и Луганска. Так считает кандидат экономических наук, депутат совета Зональненского сельского поселения Томской области Александр Трунтягин.

Хиросима и Нагасаки в 1945 году, по его словам, развязали руки военным преступлениям Пентагона.

"И те и сегодняшние преступления не должны сойти с рук США, все они ждут международного трибунала – своего Нюрнбергского процесса и суда, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В память об этой трагической дате нам нужно потребовать от США прекратить поставки оружия и наемников на Украину и перестать убивать жителей Донбасса руками киевского преступного режима".

Эксперт предлагает подготовить обращения к американскому народу, провести митинги и пикеты во всех городах нашей страны, включая освобожденные территории Украины.