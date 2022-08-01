Семьи Тюменской области получили на первенцев 360 миллионов рублей маткапитала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

360 млн рублей регионального материнского капитала выплачено на 2,4 тыс. первенцев семьям Тюменской области с начала 2022 г. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Размер регионального материнского капитала на первого ребенка составляет 150 тыс. рублей. Он введен с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Демография".