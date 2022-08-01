  • 12 августа 202212.08.2022пятница
  • USD60,6229
    EUR62,5156
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Семьи Тюменской области получили на первенцев 360 миллионов рублей маткапитала

Общество, 18:07 11 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

360 млн рублей регионального материнского капитала выплачено на 2,4 тыс. первенцев семьям Тюменской области с начала 2022 г. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Размер регионального материнского капитала на первого ребенка составляет 150 тыс. рублей. Он введен с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Демография".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# маткапитал , первенец , поддержка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:18 11.08.2022В 12 водоемах Тюменской области можно купаться
18:07 11.08.2022Семьи Тюменской области получили на первенцев 360 миллионов рублей маткапитала
17:55 11.08.202212 августа - события дня
17:45 11.08.2022В Тюмени создали пазл-карту региона ко Дню области