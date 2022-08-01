ФСБ пресекла деятельность двух хакеров в Сургуте

duma.gov.ru duma.gov.ru

Двух жителей Сургута подозревают в создании, использовании и распространении в сети Интернет вредоносного программного обеспечения. Возбуждены два уголовных дела.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, сотрудниками РУФСБ собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения двух уголовных дел в отношении двух жителей Сургута Ханты-Мансийского автономного округ - Югры и иных неустановленных лиц, подозреваемых в создании, использовании и распространении в сети Интернет вредоносного программного обеспечения.

По версии следствия, с октября 2021 года по май 2022 года подозреваемые занимались созданием, использованием и распространением в сети Интернет вредоносного программного обеспечения "Стиллер" на базе программного комплекса "Redline", предназначенного для несанкционированного копирования компьютерной информации, позволяющей получать аутентификационные данные для авторизации в почтовых сервисах и соцсетях для дальнейшего хищения денег с банковских карт и иных цифровых кошельков.

Следственный отдел по Сургуту следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбудил 2 уголовных дела по ч. 2 ст. 273 УК России (создание, использование вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности).

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Эксперты отмечают, что рост киберпреступлений прямо пропорционален увеличению числа пользователей компьютерных сетей. Жителям напоминают, что личные данные, оставленные в виртуальном мире, начиная от ФИО, адреса и заканчивая учетными данными личных кабинетов и банковских карт, могут стать объектом внимания мошенников. Не стоит сообщать неизвестным лицам данные своей карты, пароли от личного кабинета и другую секретную информацию. Необходимо выбирать безопасные сайты для покупок в интернете, не переходить по ссылкам в подозрительных письмах и установить на компьютер антивирусную программу.