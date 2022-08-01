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В Тюменском индустриальном университете создали банк времени

Общество, 12:02 14 августа 2022

ТИУ | Фото: ТИУ

В Тюменском индустриальном университете работают над проектом банка времени "Дари час". С его помощью люди смогут безвозмездно обмениваться услугами, а также одеждой, предметами обихода и продуктами - всем, чем они хотят поделиться.

Презентация тестовой версии платформы "Дари час" уже состоялась. Валютой на ней выступают доброчасы, которые хранятся в личном кошельке пользователя. Их можно получить разными способами: выставить что-то на продажу или принять участие в мероприятии как волонтер.

Пользователь платформы может выставлять объявления как на покупку, так и на продажу товаров и/или услуг, удалять и изменять свои объявления, просматривать чужие объявления, переводить доброчасы другим пользователям.

По мнению разработчиков, приложение будет стимулировать интерес к добровольческой деятельности, а также неденежный обмен, позволяя людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечить себя в случае необходимости. В полноценную эксплуатацию платформа выйдет в мае 2023 года.

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# ТИУ

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