10 новых автомобилей получили водители Ишимского и Заводоуковского газовых участков

| Фото: АО «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: АО «Газпром межрегионгаз Север»

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10 новыми автомобилями пополнился автопарк тюменских газовиков. Полностью укомплектованную технику получили водители службы эксплуатации газопроводов и аварийно-спасательной службы Ишимского и Заводоуковского газовых участков, сообщает пресс-служба компании АО "Газпром межрегионгаз Север".

Как отметил начальник транспортного отдела АО "Газпром газораспределение Север" Владимир Мясников, новая техника позволит повысить мобильность и оперативность газовиков, а также выполнить больший объем работы.

"Как и все машины в компании новый автотранспорт оснащен системой ГЛОНАСС и работает на компримированном природном газе", - подчеркнул он.