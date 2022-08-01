В Тюмени 3 тысячи детей отдохнули в третьей смене пришкольных лагерей

| Фото: департамент образования администрации Тюмени | Фото: департамент образования администрации Тюмени

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3 тыс. учащихся отдохнули и оздоровились в последней, третьей смене пришкольных лагерей Тюмени. Она стартовала 25 июля, а закончилась 12 августа.

По информации департамента образования администрации города, ребята стали участниками оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, игр и походов в рамках тематических программ, разработанных школами.

Как сообщила начальник отдела воспитательной работы городского департамента образования Анастасия Абакумова, содержательно программы летнего отдыха школьников в лагерях дневного пребывания были нацелены на реализацию мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России, реализацию областного информационно-просветительского проекта "Мы – потомки героев!", на формирование навыков здорового образа жизни.

Всего летом в Тюмени работали 83 лагеря с дневным пребыванием. Большая часть – 49 лагерей - в школах, гимназиях и лицеях. За три смены в них смогли отдохнуть более 19 тысяч ребят.