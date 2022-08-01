Ко дню рождения области о тюменцах разных профессий рассказали через творчество

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Пятеро жителей Тюмени стали участниками проекта "В области тебя", который прошел на площадки у молодежного театрального центра "Космос" 12 августа. Он был посвящен дню рождения Тюменской области.

Учитель, руководитель центра для детей с особенностями развития, бухгалтер, арт-директор и музыкальный продюсер рассказали зрителям о своей работе: что нравится, не нравится, поделились смешным случаем и признались в любви к области-имениннице.

Перед творческой командой проекта: художником, музыкантами, танцорами и артистами импровизационного жанра стояла задача – создать и передать образ каждого героя.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" участник проекта, арт-директор компании "Колесник" Денис Силин, проект – это хорошая возможность посмотреть на свою жизнь и на то, что происходит в городе, области.

"Каждый рассказал свою историю, это были абсолютно разные люди. Я работаю в девелоперской компании, девушка работает с детьми с особенностями, был парень – продюсер музыкальный. Это творческое переосмысление жизни", - говорит Денис.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Бухгалтер Эльвира Тляушева родилась в Тобольске, несколько лет живет в Тюмени. Зрителям она поведала, что в какой-то момент ей наскучило сводить дебит с кредитом, она теперь учится на психолога, занимается генеологией. То, что представили ей художник, музыканты, импровизаторы, девушке понравилось и помогло.

"Для меня участие в проекте – это возможность войти в свой страх. Обстановка была подходящая, домашняя. Обычно у меня бывает сильное волнение, с которым не удается справиться, но здесь за счет свободного формата, мне удалось раскрепоститься. И мне кажется, получилось неплохо", - сказала Эльвира.

Проект "В области тебя" - это задумка команды "Космоса", которая родилась в результате мозгового шторма. Менеджер центра Ольга Городиская отмечает, что самое главное в Тюменской области – это люди, о которых решено было рассказать языком музыки, танца, импровизации и изобразительного искусства.

"Для меня самое главное, что произошло – это выход людей в другой формат себя, я уверена, что после сегодняшнего проекта что-то произойдет в их личной жизни. Потому что это заставляет посмотреть на себя по-другому, со стороны и примерить на себя то, с чем ты не сталкиваешься в обычной жизни", - поделилась Ольга.

Каждого героя проекта "В области тебя" художник Данил Колпаков написал на полотне –карте Тюменской области.

Коллектив комедийной импровизации BFB: Рома Шляк, Сергей Самоснов, Талгат Жимбаев и Олег Вешкурцев представили свои сцены.

Танцоры Полина Жиженко и Арина Довлатова через пластику отобразили жизнь героев.

Музыканты: Михаил Чащин, Андрей Лис, Алена Дубровина представили свои индивидуальные композиции.

Все пятеро участников проекта в завершении признались в любви к Тюменской области.

Денис Силин: "Тюменская область, Тюмень - сильно консолидирует в себе людей со всей страны. Это факт. Я вижу регулярно людей, которые приезжают к нам не только из севера региона, Югра, Ямал, но и из других городов. Мы их всех объединяем. Тюмень – город с достаточно высокими стандартами по качеству жизни, дорог и всего прочего. Тюмень – это союз очень хороших людей. И вся Тюменская область у нас такая же".

Эльвира Тляушева: "Наша Тюменская область свободная в проявлениях, в чувствах. Она настоящая, живая. И она любимая".

Анжела Лебедева