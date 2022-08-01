  • 13 августа 202213.08.2022суббота
  • USD60,8993
    EUR62,5355
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Высокотехнологичным холодом лечат аритмию кардиохирурги ОКБ №1 в Тюмени

Общество, 12:34 13 августа 2022

vk.com/okb1tmn | Фото: vk.com/okb1tmn

Метод криоаблации при операциях практикуют аритмологи ОКБ №1 в Тюмени. Для лечения пациентов, которые страдают аритмией, за счёт регионального бюджета в больницу приобретена криоконсоль нового поколения. За прошедшую неделю с ее помощью выполнено уже 10 процедур, до конца года планируется ещё не менее 30, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Оборудование позволяет проводить высокотехнологичные и малоинвазивные операции – по сути холод заменят скальпель. Прижигание источника аритмии производится закисью азота. Сжиженный газ используется при температуре до 68 градусов со знаком минус.

"Эта технология безопасна и эффективна. Пациент во время вмешательства находится в сознании, используется только местная анестезия. После процедуры - постельный режим до утра следующего дня. Затем проводится суточный мониторинг, который подтверждает отсутствие аритмии. От госпитализации до выписки проходит всего три дня", - рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ОКБ №1 Дмитрий Хомутинин.

Отметим, что метод криоаблации в областной больнице используется с 2014 года. По словам кардиохирургов, аритмия выявляется практически у каждого третьего пациента. Нередко внезапная смерть становится первым и последним симптомом этого недуга. Своевременно обнаружить аритмию помогут плановые осмотры и своевременна=ое прохождение диспансеризации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кардиохирургия , ОКБ №1

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 13.08.2022Глава Краснодона Сергей Козенко поздравил жителей Тюменской области с 78-летием образования региона
14:30 13.08.2022Мото-путешественник и документалист выехал из Парижа по маршруту 1761 года в Тобольск
13:48 13.08.2022Тюменский врач напомнила о пользе и вреде меда, орехов и яблок
13:15 13.08.2022Шоколадный 3D-принтер и электромотоцикл показали на площади у драмтеатра