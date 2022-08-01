Высокотехнологичным холодом лечат аритмию кардиохирурги ОКБ №1 в Тюмени

| Фото: vk.com/okb1tmn | Фото: vk.com/okb1tmn

Метод криоаблации при операциях практикуют аритмологи ОКБ №1 в Тюмени. Для лечения пациентов, которые страдают аритмией, за счёт регионального бюджета в больницу приобретена криоконсоль нового поколения. За прошедшую неделю с ее помощью выполнено уже 10 процедур, до конца года планируется ещё не менее 30, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Оборудование позволяет проводить высокотехнологичные и малоинвазивные операции – по сути холод заменят скальпель. Прижигание источника аритмии производится закисью азота. Сжиженный газ используется при температуре до 68 градусов со знаком минус.

"Эта технология безопасна и эффективна. Пациент во время вмешательства находится в сознании, используется только местная анестезия. После процедуры - постельный режим до утра следующего дня. Затем проводится суточный мониторинг, который подтверждает отсутствие аритмии. От госпитализации до выписки проходит всего три дня", - рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ОКБ №1 Дмитрий Хомутинин.

Отметим, что метод криоаблации в областной больнице используется с 2014 года. По словам кардиохирургов, аритмия выявляется практически у каждого третьего пациента. Нередко внезапная смерть становится первым и последним симптомом этого недуга. Своевременно обнаружить аритмию помогут плановые осмотры и своевременна=ое прохождение диспансеризации.