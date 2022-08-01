Установлены личности погибших в ДТП на дороге Ялуторовск - Ярково

| Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

Установлены личности погибших в ДТП на автодороге Ялуторовск - Ярково 14 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Напомним, на трассе произошло столкновение легкового автомобиля Mitsubishi и грузовика Volvo. Перевозивший бетонные блоки грузовик выехал на встречную полосу. После столкновения оба автомобиля загорелись.

Погибли 42-летнй водитель и 40-летняя пассажирка Mitsubishi, оба жители Нефтеюганска. Был ранен водитель грузового автомобиля. От удара бетонные блоки упали на дорогу и повредили проезжающий мимо легковой автомобиль.

По факту ДТП заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".