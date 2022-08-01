Тюменец попытался продать арестованный за долг по алиментам автомобиль

| Фото: УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Задолжавший 600 тыс. рублей по алиментам отец троих детей в Тюмени пытался экстренно продать свой автомобиль, чтобы транспортное средство не попало под арест, сообщает управление ФССП Тюменской области.

Должник является индивидуальным предпринимателем, после развода с женой в первое время регулярно выплачивал детям 1/6 часть своего дохода. Но бизнес перестал приносить доход и выплаты прекратились.

В собственности тюменца имелся автомобиль, на который судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия. Машина подлежала аресту в счет погашения долга по алиментам. Однако должник решил поступить по-своему, на сайте объявлений судебный пристав увидел, что иномарка выставлена на продажу.

Прибыв на стоянку, он пресек почти состоявшуюся сделку. Вскоре автомобиль будет реализован, а средства переданы троим детям должника.