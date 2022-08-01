Футболисты "Тюмени-2" в гостях разгромили магнитогорцев со счетом 7:2

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени-2" прервали серию неудач и после четырех поражений подряд одержали победу над магнитогорской "Умкой" в региональном первенстве России среди команд третьего дивизиона. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 7:2.

Героем матча стал открывший счет Карим Аухадеев, сделавший затем пять голевых передач. Дубли у тюменцев сделали Данил Логунов и Марк Аквазба.

Эта победа стала для тюменцев самой крупной в текущем первенстве. Набрав 25 очков, они по-прежнему находятся на пятом месте. Пермский "Ильпар" станет следующим соперником "Тюмени-2" 20 августа.