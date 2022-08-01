Тюменским автомобилистам доступен сервис "Европротокол онлайн"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Сервис "Европротокол онлайн" появился в приложении "Госуслуги Авто". С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков, сообщает Минцифры РФ в своем телеграм-канале.

Сервис "Европротокол онлайн" сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании – извещение поступит в страховую онлайн, Нет риска ошибок в данных: форма автоматически заполняется сведениями из госуслуг, что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему аварии. Сделать фото места происшествия и указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.

Достаточно, чтобы "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух устройств. Оформление займет не более 30 минут.

Для оформления европротокола онлайн оба участника происшествия должны иметь подтвержденные учетные записи на госуслугах. Кроме того, в аварии не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.