Творческий вечер Виктории Рябининой пройдет в АРТ-кафе тюменского драмтеатра

Творческий вечер Виктории Рябининой с программой "А любовь права…" - любимые песни под аккомпанемент виртуозного пианиста Антона Буканова - пройдет на сцене АРТ-кафе Тюменского драмтеатра 20 августа.

Как рассказал директор театра Сергей Осинцев на своей странице во ВКонтакте, профессиональную певческую карьеру Виктория Рябинина начала в 1994 году с участия в конкурсе "Хрустальный башмачок".

"В числе других победителей была отправлена организаторами на финал конкурса в США, где вошла в тройку лидеров и была названа лучшей. В качестве Гран-при Виктория получила год обучения в престижной школе вокала "New World School of The ARTs". Летом 1995 году вернулась в Москву и продолжила обучение вокалу в Государственном музыкальном училище эстрадно-джазового искусства. Параллельно с учебой работала на концертных площадках популярных в те годы ночных клубов, таких как "Манхэттен Экспресс", "Метелица", "Кристалл". Благодаря неординарному тембру, Виктория была востребована на озвучивании рекламных роликов, компьютерных игр", - написал Осинцев.

Особое место в репертуаре Виктории занимает программа песен советских композиторов "А любовь права..." и русских и цыганских романсов "Мы оба лжём".

Приобрести билеты на концерт можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.