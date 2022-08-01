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В Тюменской области призывнику отказали в замене военной службы на альтернативную

Общество, 10:57 17 августа 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Заводоуковский районный суд не удовлетворил иск бывшего курсанта вуза МЧС к призывной комиссии и военному комиссариату Тюменской области, сообщает сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как известно из материалов дела, в марте молодой человек обратился в призывную комиссию с заявлением о замене военной службы. Свое требование он мотивировал убеждением совести - якобы он не приемлет насилие, отказывается участвовать в вооруженных конфликтах и нести военную службу с оружием в руках.

К заявлению юноша приложил автобиографию, характеристику от соседей и даже от начальника МЧС Тюменской области. Однако военный комиссариат признал неуважительной причину пропуска призывником срока подачи заявления и отказал в замене военной службы на альтернативную.

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# призывники , суд

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