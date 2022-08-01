Пассажир мотоцикла Honda погиб в Тюмени на ул. Республики

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Пассажир мотоцикла Honda погиб в Тюмени 16 августа, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

41-летний мужчина ехал без мотошлема. У водителя были замечены признаки опьянения, но от освидетельствования он отказался.

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Мотоцикл под управлением 35-летнего тюменца опрокинулся на ул. Республики, 255. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Сам мотоциклист в ДТП получил ссадины. Он был лишен права управления транспортом за пьяное вождение в октябре 2021 года, после этого его дважды задерживали.

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Кроме того, его привлекали к ответственности за невыполнение законного требования сотрудников полиции. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.