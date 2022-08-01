Эксперт оценил первые результаты муниципального акселератора Тюменской области

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В Тюменской области удалось сформировать муниципальные команды, которые получили опыт аналитики и планирования на совершенно новом уровне. Это важное достижение и именно оно станет краеугольным камнем перспективного развития. Такую точку зрения высказал Аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов на площадке "Экспертного клуба России".

В Тюмени 16 августа семь муниципалитетов Тюменской области представили инвестиционный потенциал на втором акселераторе. О своем потенциале рассказали представители Исетского, Ишимского, Сладковского, Ярковского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, города Ишима.

"Это сложно – вырвать муниципалитеты из круговерти ежедневных проблем, вытолкать из колеи ведения дел в обычном режиме. Не скажу о выходе из зоны комфорта, ибо муниципальную текучку комфортной не назвать, но всё же требуется иногда остановиться, подняться над суетой, взглянуть на ситуацию в целом, проанализировать её и предпринять попытку стратегического планирования", - сказал эксперт.

За 60 дней, отведенных на программу, муниципалитеты запустили 143 инвестиционных проекта. Они предполагают создание 900 новых рабочих мест.

Губернатор Тюменской области Александр назвал некоторые примеры, озвученные на акселераторе: "Голышмановские валенки теперь можно купить на Ozon. В Исетском районе появились плантации клубники, в Ишиме – предприятие по производству межкомнатных дверей. Это лишь некоторые результаты уникального для России проекта – муниципального акселератора".