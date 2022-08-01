Эксперт: помощь Донбассу в восстановлении территорий должна стать нормой

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Помощь Донбассу в восстановлении территорий, поддержке социальные сферы должна стать нормой. С таким пожеланием выступила ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса Галина Окорокова. Россия, по ее словам, объединилась в своем желании и намерении помочь Донбассу.

"Передача автомобилей скорой помощи из Тюмени Краснодону, это не просто жест доброй воли, - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Пусть такие примеры станут нормой. Чувство сострадания к соседям, прежде всего, женщинам, детям, старшему поколению никто не отменял".

Три автомобиля скорой медицинской помощи отправлены из Тюмени в Краснодон. Это, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, спецавтомашины на базе УАЗ Профи отличающиеся повышенной проходимостью. "Они оснащены всем необходимым оборудованием, – подчеркнул глава региона. - Наш медицинский автопарк постоянно обновляется. Только в 2020 и 2022 годах мы приобрели в общей сложности 93 автомобиля скорой помощи. В 2022 году купили 101 санитарный автомобиль".

Власти и граждане Курской области, по данным Галины Окороковой, с первых дней спецоперации и до нынешнего дня оказывают поддержку военнослужащим, принимают беженцев и помогают им.

"Также взяты "под опеку" отдельные районы Донбасса для восстановления, передачи гуманитарной помощи",- сообщила она.